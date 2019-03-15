Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" провело первый аукцион по закупке лекарств

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) осуществило первую закупку лекарств, которая была осуществлена за средства Глобального фонда.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Отмечается, что МЗУ купило лекарства дешевле, чем в 2018 году через систему ProZorro. В частности, МЗУ закупило противовирусный препарат "Ганцикловир" (флаконы по 500 мг) за 500 грн за флакон, что на 34% дешевле минимальной цены на этот препарат в 2018 году в системе ProZorro (757,56 грн); противовирусный препарат "Валацикловир" - за 6,2 грн, что на 23% стоимости в ProZorro; цена на "Флуконазол" - вдвое ниже (1,3 грн).
Общий объем закупок не уточняется.
"Запуск закупок через международные организации позволил нам в прямом смысле слова спасти тысячи пациентов в Украине. Ведь до этого поставки жизненно важных препаратов были под угрозой из-за халатности и коррупции. Сегодня, опираясь на поддержку наших международных партнеров, мы строим свою собственную компетенцию и способность. ГП "Медицинские закупки Украины" делает первые уверенные шаги, и успешное завершение аукционов является ярким подтверждением тому ", - отметила замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.
Напомним, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" было создано в октябре прошлого года и принадлежит к сфере управления Минздрава. Предприятие образовано для организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств, других товаров медицинского назначения (медицинских товаров), услуг и закупок по рамочным соглашениям медицинских товаров и услуг в интересах заказчиков в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках".
Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. Это позволит медицинским учреждениям удобным способом, без бюрократической нагрузки самостоятельно покупать лекарства и медицинские изделия.