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Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной

Глава "Нафтогаза" предложил отменить режим ПСО.

Коболев: цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной
Фото: EPA/UPG

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной.

Об этом говорится в фейсбуке Коболева.

"Цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая цена, установленная для населения в постановлении о ПСО [поставка по специальным обязательствам]. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена получается на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 грн (или больше, потому что газсбыты манипулируют с объемами и нормами)", - написал глава "Нафтогаза".

Он считает, что выходом из ситуации может стать отмена режима ПСО и открытие рынка бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

Напомним, что Кабинет министров 19 октября 2018 года принял постановление о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября. Согласно документу, с 1 ноября цена на газ для населения вырастет на 23% до 8 550 гривен/тыс. куб. м. Следующий этап повышения запланирован на 1 мая 2019 года, когда цена повысится примерно до 10 тыс. гривен.

С 1 января 2020 года цена газа для населения уравняется с ценой для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки и будет составлять около 12 тыс. гривен.

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