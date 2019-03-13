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Тариф на солнце: как совершенствовать поддержку альтернативной энергетики в Украине

Украина активно включилась в развитие альтернативных источников энергии. В 2018 году компания Bloomberg добавила Украину в список стран, где инвестиции в экологические проекты составили более 2 млрд долларов. В феврале 2019 года в Виннице открылся завод по производству солнечных панелей. Это в дополнение к тому, что сразу несколько международных и украинских компаний (среди них даже Нафтогаз) высказали интерес к созданию электростанций на этом источнике в разных областях страны. Кажется, что отношение бизнеса к экопроектам заметно меняется, и мы входим в новую фазу ответственного мышления. С чем же связаны такие преобразования?

Несмотря на позитивную статистику, Украина, конечно, не в мировых лидерах развития солнечной энергетики. Не взирая на огромные возможности, мы в этом вопросе заметно отстали и сейчас скорее наверстываем опыт, привлекая для реализации проектов западных партнеров. Тренд на рынке задает Китай – именно там активнее всего развивается солнечная энергетика, способствуя развитию предложения и понижению цен на рынке. Украина идет в фарватере этого тренда, используя более доступные решения, чем еще пару лет назад, когда они стоили на 20-30% больше.

Но привлекательность нашей страны основана не только огромным рынком и необходимостью развивать независимость от газа. Важный фактор – сверхприбыль «зеленого тарифа». Идея компенсировать и платить заметно дороже за зеленую энергетику родом из 2009 года, когда отрасль, действительно, делала только первые шаги, а цены были фантастические. Но все изменилось: оборудование подешевело, а тариф остался прежним. Впрочем, это скоро изменится. В середине декабря 2018 года депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили законопроект, который предполагает в 2020 году замену зеленых тарифов на зеленые аукционы. На практике это будет означать, что цены снизятся и сверхприбылей не будет, а потому многие спешат успеть в уходящий поезд прямо сейчас.

Вместе с тем, я не абсолютный скептик и считаю, что даже такой меркантильный подход и поиск лазеек для быстрых денег в долгосрочной перспективе полезен. Если тариф создавался для того, чтобы заинтересовать бизнес, то именно так это и работает сейчас. И даже при таком ходе дел, развитие альтернативной энергетики – это все же вклад в формирование экономической независимости. Более того, происходит системное смещение от исключительно бизнес-ориентированных проектов к потребительским. И это мне видится ключевым.

Не так давно СМИ писали о многоэтажке в одном из районов Киева, где жильцы объединились в эффективное ОСМД и установили на стене дома солнечные панели. Такая инициатива не единственная в своем роде, но все еще редкая. Но я искренне верю, что в скором времени таких проектов будет все больше, учитывая падение цен и развитие технологий. Собственно, подобные решения я и считаю ключевыми в плане развития энергонезависимости. И я уверен, что в поддержке нуждается не крупный бизнес, инвестирующий ради быстрой выгоды, а именно такие формы самоорганизации. Именно такой вектор логичен в рамках стратегии децентрализации.

Развитие альтернативной энергетики уже давно перестало быть модной тенденцией, перейдя в категорию обязательных стратегических инвестиций. Этот переход пора совершить и Украине. В первую очередь сократить неоправданную поддержку проектов большого бизнеса, но и не лишать его доходов – нужны не радикальные повороты, а продуманный план действий, возможность зарабатывать, но не в ущерб государству. Второй момент – больше внимания малым инициативам. На новом заводе в Виннице уже отметили, что нацелены не только на крупный опт, но и на розничную торговлю конечным потребителям. Это важный момент, который требует больше внимания со стороны государства. Ясно одно – чем активнее мы будем уходить от избыточного потребления газа, тем лучше и для экологии, и для нашей безопасности.

Андрей Довбенко Андрей Довбенко , Юрист, венчурный инвестор
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