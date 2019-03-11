Что объединяет великолепный особняк в самом центре Парижа на авеню де Мессин, трех женщин-художниц и... кумира миллионов, одного из лучших актеров всех времен и народов, самого Алена Делона ?

Ответить на этот вопрос трудно или даже почти невозможно, если не знать, что в экс-резиденции великого актера сегодня расположен Украинский информационно-культурный центр имени Василия Слипака. И вот в этом самом центре к Международному женскому дню открылась выставка трех замечательных, талантливых женщин: Олы Рондяк, Олеси Костюк и Моник Роллинз.

Фото: Ольга Котлицкая

Все три - мои подруги, за творчеством всех из них наблюдаю уже давно, на выставках их работ я была в немецких Мюнхене, Берлине и Франкфурте, в итальянских Лукке, Флоренции и Венеции, в украинском Киеве, в американских Вилмингтоне и Нью-Йорке и даже... на Ямайке!

Идея организовать выставку, в которой они участвовали бы все вместе, родилась у меня совершенно естественно: при всей индивидуальности и «непохожести», есть нечто важное, что их объединяет: украинские корни и любовь к Украине. Отсюда и название: «С Украиной в сердце: наши корни, дороги, будущее». И это не просто благозвучная метафора. Расшифровываю.

Ола - вдохновенный борец за свободу и независимость Украины. В ее работах (как и в семейной истории) отображается вся многострадальная история родины ее предков: Голодомор, борьба советского строя с «украинским национализмом», и, наконец, Майдан как возможность написать новую историю по-настоящему независимой Украины. Ола - это наши «КОРНИ».

Фото: Ольга Котлицкая

Олеся, связавшая свою жизнь с украинским дипломатом, выбрала тем самым для себя непростую жизненную дорогу: постоянные переезды, перемены, встречи, каждый раз новый круг общения. Своими работами она как будто «останавливает мгновения» - те, которые стали самыми яркими, значимыми в ее жизни. А еще - воссоздает то, что является ее «якорями», что дает силы, что позволяет пережить очередную разлуку с родными и близкими: днепровские кручи, купола Софии, хатку с мальвами у калитки... Олеся - это наши «ДОРОГИ».

Моник, чьи украинские предки в начале XX столетия пересекли океан и начали новую жизнь в Америке, так же смело сменила Новый свет на Старый. Получив блестящее художественное образование, она связала свою судьбу с родиной прекрасного - Италией, Тосканой, Флоренцией. Вдохновляемая неповторимыми тосканскими пейзажами, работами старых флорентийских мастеров, она создаёт совершенно новый художественный мир, полный ярких красок, смелых образов, неожиданных ассоциаций. Моник - это наше «БУДУЩЕЕ».

Признаюсь честно: я не большой знаток искусства, и в основном об увиденном в выставочном зале могу судить по принципу «нравится - не нравится», «захватило - оставило равнодушным».

Так вот когда я присутствовала на вернисажах Олы, Олеси и Моник, меня и всех гостей «захватывало» с первой же минуты. Захватывали их работы, их горящие глаза, их удивительные личные истории, их умение видеть и создавать прекрасное и делиться этим со всем миром.

Фото: Ольга Котлицкая

Наверняка найдется много современных художников помаститей и поименитей, но мне редко встречались художники столь увлеченные, вдохновленные и - что самое, на мой взгляд, главное у любого мастера из мира искусства - ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ!

Именно об этом полученном вдохновении, колоссальном заряде творческой и безграничной женской энергии говорили все, кому посчастливилось оказаться на открытии выставки: представители украинского и иностранного дипломатического корпуса, украинской диаспоры во Франции, писатели и художники, парижане, охотно посещающие Культурный центр, друзья художниц, прилетевшие поддержать их из Украины, Германии, Италии, Америки... И в приветственных речах, и в кулуарах много говорилось о гуманизме, национальной идентичности, о женском равноправии, о связи поколений, о шансах и перспективах Украины. И, конечно же, о непрекращающейся войне... Особенная участница выставки - 14-летняя Наталка Фалазан. Ее творчество началось с трагических событий: в ночь с 16 на 17 августа 2015 года во время обстрела села Сартана девочка потеряла маму, которая погибла, закрыв дочку своим телом. Наталка получила много ранений, потеряла ногу, но выжила, и с тех пор рисует. Для ее работ на выставке был выделен отдельный зал, куда все присутствующие заходили с особым чувством...

Я уверена: довольно часто именно такие события, такие встречи могут сделать для имиджа Украины как европейской державы много больше, чем официальные переговоры на самых высоких уровнях. Это ли не пример удачной «культурной дипломатии»?

Фото: Ольга Котлицкая

Выставка «С Украиной в сердце: наши корни, дороги, будущее» продлится в Париже в Украинском информационно-культурном центре им. Василя Слипака до конца апреля. Выражаем благодарность послу Украины во Франции Олегу Шамшуру за поддержку проекта.