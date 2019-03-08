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Місцеві пожежні охорони Гадяччини цілодобово на варті безпеки

Одним із ключових напрямків, над яким ми безперервно працюємо — це безпека мешканців Гадяцького району. Наше завдання — дбати про те, щоб екстрені служби району працювали ефективно, оперативно і чітко.

Бувають у житті випадки, коли рахунок йде не на хвилини, а на секунди, тому важливо, щоб рятівники надавали допомогу максимально швидко.

Фото: надано Олексієм Матюшенком

За останні роки нам вдалося суттєво посилити можливості наших рятувальників. Для того, щоб ефективно боротися з пожежами, ми зробили кілька важливих кроків: по-перше, взяли за основу практику створення місцевих пожежних охорон, по-друге, завдяки реформі децентралізації, міжмуніципальному співробітництву та проекту німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ створили принципово нову систему місцевих пожежних охорон з урахуванням нових стандартів реформи ДСНС.

На даний час у нашому районі знаходиться чотири сучасні підрозділи місцевої пожежної охорони — у Рашівці, Мартинівці, Петрівці-Роменській та Красній Луці. На базі останнього плануємо відкрити ще два відокремлені підрозділи у Великих Будищах та Книшівці.Також плануємо створити п’ятий центр — в селі Лютенька.

Ще ми маємо два підрозділи добровільної пожежної охорони на базі об’єднаних територіальних громад. Уся мережа МПО підконтрольна Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області.

До речі, на Другому Полтавському обласному форумі «Розвиток МПО в умовах децентралізації та міжмуніципального співробітництва» Гадяччину відзначили як одну із кращих практик розвитку МПО на Полтавщині.

Завдяки перемозі на обласному конкурсі проектів розвитку місцевого самоврядування Рашівка та Петрівсько-Роменська ОТГ виграли пожежні автомобілі, які перебувають у повному озброєнні і готові для проведення пожежно-рятувальних робіт. Тож вдячні голові Полтавської облради Олександру Біленькому, який започаткував цей конкурс. Ось так спільними зусиллями ми впевнено крокуємо до поставленої мети.

На досягнутому ми не зупиняємося й плануємо, на основі наших МПО, створити центри громадської безпеки з пунктами поліції та екстреної медичної допомоги. Це буде прототип єдиної рятувальної служби на зразок «911».

Переконаний, поки наші рятувальники стоять на варті безпеки, наші громадяни можуть почувати себе в повній безпеці. Наша команда й надалі продовжує працювати над тим, щоб хлопці мали належне технічне і захисне спорядження, яке допомагатиме боротися зі стихіями та надзвичайними ситуаціями!

Олексій Матюшенко Олексій Матюшенко , Голова Гадяцької районної державної адміністрації
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