Почему высокий рейтинг в Украине еще не гарантирует победу?

Ни для кого не секрет, что рейтинг определенного политика и готовность проголосовать за него – это несколько разные вещи. Как например, узнаваемость человека и все тот же рейтинг.

Так, например, у Януковича узнаваемость стремится к 100%, а рейтинг к 0.

Поведение избирателей – это очень важный фактор.

Наверняка, вы не раз слышали, что молодежь создает именно виртуальный рейтинг, который не превращается в голоса из-за того, что молодые люди не приходят на избирательные участки.

Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Это только от части правда. В украинской действительности все немного сложнее.

Далеко не факт, что вся молодежь голосует за одного кандидата в президенты, а все бабушки только за другого.

У каждого крупного предвыборного штаба существует отдельный набор проектов именно на день выборов. Один из них отвечает за мобилизацию своего электората.

Звучит очень красиво – «мобилизация электората». Однако, в действительности все выглядит, к сожалению, не так благородно.

На самом деле, существует чуть ли не единственный легальный способ мобилизовать своего избирателя – это в день выборов призвать его прийти на участок. При чем сделать это витиевато и без прямой агитации. Очевидно, что способ не очень эффективный.

Все остальные действия в рамках так называемой «мобилизации» назвать откровенно легальными нельзя. Однако, часто именно они дают результат.

Последние уже почти три десятка лет одним из основных таких методов остается «подвоз» избирателей на участки. Так, один из кандидатов организовывает транспорт для избирателя, в котором уверен, и помогает ему добраться до избирательной урны.

Часто такие «подвозы» сопровождаются еще и фуршетами, что уже можно назвать непрямым подкупом.

Именно такие «подвозы» избирателей в 2010 году на Донбассе и в Крыму привели к тому, что президентом стал Виктор Янукович.

Еще более эффективным способом является так называемая сеть агитаторов или «коло друзів». По сути, это прямой подкуп избирателей.

Суть этого метода в том, что так называемые «десятники» (над ним «сотники» и «тысячники») организовывают голосование своей «десятки» (чаще всего это друзья, соседи и родственники) и получается за это денежное вознаграждение.

Что интересно, при выполнении плана, «десятники» получают финансовый бонус.

Таких инструментов еще довольно много, но самое главное в данном случае – это понять, что если вы действительно хотите отстоять честность выборов, то должны не участвовать в подобных действиях и ответственно отнестись к избирательному процессу.