«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?

Каких-либо подтверждений своим словам Герасимов не предоставил. При том, что фактовых свидетельств запуска «сетки» штабистами Порошенко достаточно. В том числе – документальных. Полный пакет таких бумаг оказался в распоряжение LB.ua. Разбираемся что с ним и как.

Показательный сеанс подобных нападок случился в этот понедельник. Стоило Юлии Тимошенко сказать: «Президент, благодаря своему ближайшему соратнику Березенко и всему его коррумпированному окружению создает сеть в стране и раздает людям тысячу гривен за голос », как уже через несколько часов ей ответил глава фракции БПП Артур Герасимов . «В последнее время идет много сигналов почти из всех областей Украины, что представители партии «Батькивщина», которую возглавляет кандидат в Президенты Юлия Тимошенко, начала кампанию по подкупу избирателей и сбору их персональных данных».

Разумеется, сторонники главы государства – в ответ на подобные обвинения – предпочитают не объяснять суть, но «переводить стрелки» на своих оппонентов, упрекая их в вероятных злоупотреблениях. Дескать, не мы одни такие, а раз так – то как бы и все нормально.

«Сетка» - термин, прочно укоренившийся в украинском политическом словаре. В межизбирательный период о нем вспоминают редко, но на этапе кампании используют вовсю. Особенно активно – в последние недели, в связи с обнародованием целого ряда фактов, свидетельствующих об организованных попытках команды Президента Порошенко привлечь на свою сторону максимальное число избирателей. Привлечь, в том числе, методами явно противоречивыми.

Как это работает?

Если коротко, «сетка» - система, позволяющая организовать разные этапы гарантированной поддержки того или иного кандидата на определенной территории. Этапы от агитации до финального голосования.

Форма реализации может быть любая: «благотворительные фонды», «трудовые договоры» - на что хватит фантазии и квалификации штабных юристов.

«Сетка» многофункциональна – в нее «зашито» множество возможностей: от обучения сотрудников в палатках до прямой фальсификации итогов волеизъявления.

Персональные данные людей собираются в любом случае. Внесенные в компьютерную базу, в «час Х» их можно использовать как угодно. Даже без ведома самих граждан.

Фото: EPA/UPG

Прародитель «продвинутой» технологии – ныне забытый «директор парламента» Александр Волков и фонд «Социальный захист» (схема исправно сработала две кампании подряд). Адепт грубейших махинаций – Андрей Клюев с его «печеньками» в 2004-м. Наиболее известную в локальном масштабе сеть выстроил в свое время Леонид Черновецкий (важная деталь: ее эффективность обуславливало функционирование также в межизбирательный период – людей не просто «хантили» на короткое время, но превращали в последовательных сторонников). Члены «молодой команды» Черновецкого по сей день остаются хранителями «сакральных знаний» (задействуя их в штабах разных кандидатов).

Как все счастливые семьи счастливы одинаково, так и «сетки» устроены аналогично.

Для начала на округе (или округах) находят энное количество активистов. Каждый – в зависимости от определенного для него «фронта задач» - проходит обучение. Часто – если работа ведется в пользу провластного кандидата – процесс организовывается на базе ЖЭКов, учебных заведений, любых других бюджетных организаций; если в пользу условно оппозиционного – на базе «общественных приемных», «центров социальной защиты», приемных народных депутатов. Там же гражданин получает агитационные материалы и выходит с ними «в поле». Его задача – найти и вовлечь следующих. Чем больше, тем лучше; за каждого он получает определенную сумму.

Фото: пресс-служба президента

Собственно, все.

Особое внимание – будущим членам комиссий. Согласно закону, члены ОИК и УИК должны трудиться бесплатно. Но им, разумеется, платят. «Да, за такое мы всегда платили», - признается один политических старожилов, знающий тему не по наслышке. «Если ты – рядовой член комиссии, то в день выборов заходишь на участок в семь утра и выходишь в лучшем случае через сутки. Ни душ принять, ни поспать, да и поесть только в сухомятку. Плюс работенка нервная – представители разных кандидатов, штабов друг-друга «следят», контролируют, иногда даже прессуют. Кому это нужно за «спасибо»? Тем более в регионах», - комментирует наш собеседник.

«Трудовой договор» - в его понимании - уже и не подкуп, а просто честный найм.

Цена комиссии

В общих чертах математика следующая. До войны по стране насчитывалось около 30 тысяч комиссий (сейчас, понятно, меньше). В каждую крупная политсила стремилась завести туда минимум четыре человека – два сотрудника и два наблюдателя. Если округ большой и адресов для голосования много, требуются усилия уже шести человек. И так далее. Территория Украины условно поделена на 225 округов. Реально действующих – с учетом аннексии и оккупации – 198. Территории округов «нарезаны» ЦИКом довольно давно и предназначены для парламентских выборов. Для президентских сие очень удобно: в штабах всех кандидатов рассчитывают на поддержку действующих, а также потенциальных (тех, кто хочет ими стать от той или иной политсилы) мажоритарщиков. Мотивация проста: мажоритарщики берутся организовывать и – крайне важно – финансировать ход кампании на вверенной им территории. В случае желаемого исхода, получают от своей политсилы преференцию на баллотирование от ее имени. Кроме того, члены комиссий нужны всем кандидатам, включая технических (и тех, кто за ними стоит). Ведь это на парламентских комиссии комплектуют представители от фракций ВР; на президентских каждый кандидат дает «своего» человека, а дальше – слепой жребий, кому повезет.

Фото: Предоставлено Игорем Трубаевым

В свете вышеизложенного, необходимо понимать: да, украинская политика не идеальна – «подстелить соломку» пробуют все. Кто как может. Но у действующей власти – всегда и во все времена – возможностей для этого несравненно больше.

Первое – админресурс (от негласной поддержки глав ОГА до вовлечения бюджетников).

Второе – «авторитетные» люди в регионах. Причем не только с «местной» пропиской. Так, одиозный бизнесменВадим Столар поставлен «отвечать» за результаты гаранта не только в столице (что, для «правой руки» Виталия Кличко вполне логично) но и в … Одессе. «В Одессе все слишком непросто, там нужна крепкая рука. Столар как раз отлично подходит», - поясняют «теневые штабисты» гаранта.

Фото: vadimstolar.com.ua Столар - в центрі - під час зустрічі з виборцями

Третье – силовые механизмы. И это вовсе необязательно специальные службы, расплодившиеся сейчас – как грибы после дождя – «муниципальные варты» - вполне подходят для выполнения черной работы.

«Нам нужен парад присоединений»

В распоряжении LB.ua – как было сказано – имеется полный набор документов, который сегодня используют штабисты главы государства в целях увеличения числа своих симпатиков.

Разумеется, скрытого подкупа в АП не признают. «Мы не собираемся «в тупую» покупать голоса. Это – точно не метод. Не вышло даже у Януковича. Победить таким образом нереально. Но. Если ты спросишь, организовываем ли мы своих сторонников, мотивируем ли их, стараемся ли привлечь новых и делаем ли мы это организованно, то да, конечно, ответ утвердительный», - поясняет один из главных управленцев кампании гаранта.

Сути и формы происходящего сие, однако, не меняет.

Итак, «организация» выглядит следующим образом.

Первое: из 198-ми берется сто округов. «Основной акцент – центр страны, конечно. В каждом из них находят первых 15 добровольцев. Это – верхушка «пирамиды», на которую «завязаны» остальные. Ожидается, что по результатам кампании, эти люди заработают по три тысячи гривен.

Следующий этап – поиск «остальных». Происходит это с помощью специальных анкет.

Такие «подшивки» бланков раздают первичным агитаторам для последующего использования «в полях»

Так, респонденту предлагают оценить позитивные изменения последних лет – курс в НАТО, отношение к безвизу, автокефалии и т.д. Опросник не обременительный – на одну страничку. Тут же – двенадцать кандидатов, кто симпатичен и из кого можно выбрать.

«Если все совпадает, и человек называет Порошенко, мы очень аккуратно спрашиваем, не хочет ли он поработать в команде, стать агитатором» (важный нюанс: не членом комиссии, именно агитатором, - С.К.).», - говорит источник в штабе Порошенко, демонстрируя брошюру, поясняющую правила обработки анкет. Обратите внимание: седьмой пункт здесь предписывает – сторонников должно быть не менее 15 человек.

Параллельно необходимо уточнять данные о людях, проживающих на территории того или иного округа – кто пребывает тут постоянно, кто – уехал, кто недавно умер, кто – просто снимает квартиру. В день голосования все эти сведения могут сыграть важную роль (помним об электронной базе данных). Сумма, в которую оценивают работу активистов «второго» звена – тысяча гривен.

Если гражданин согласен, он подписывает «Личное обязательство».

На фото: в моих руках копия такого обязательства.

Подписант «личного обязательства» вносится в специальную компьютерную базу и получает пластиковую карточку. На снимке – тыльная ее сторона, с оборота – фотография человека, а также его персональные данные, которые он предоставляет.

«Большинство наших активистов – люди старшего возраста и для них сам факт того, что вот они дали сведения о себе, фотографию, получили карточку, он уже обязывает. Ну, сугубо психологически – как будто они куда-то вступили и теперь должны действовать определенным образом», - поясняют авторы затеи.

Нарушение? В штабе Порошенко так не думают: «Почитай внимательно текст! В обязательстве четко написано: «не организовывать подкуп избирателей», «не нарушать избирательное законодательство» и т.д. Все – в рамках закона», - отмечают тут.

«А «личное обязательство», тем более анкета-опросник – вообще безобидные вещи, мы их еще в ЦИК как агитационные материалы оформим. Чтобы уж все официально», - добавляют.

Ожидается, уже в начале февраля в Киеве состоится минимум один масштабный форум сторонников Порошенко (первый анонсирован на девятое, субботу). Идея: вдохновить людей, «вооружить» их доводами и аргументами, которые они потом смогут распространить дальше. В добавок после сам Петр Алексеевич после поедет в турне по городам и весям (уже, правда, без Томоса).

«Проводя социологию, мы столкнулись с тем, что многие попросту боятся признавать, что они – за Порошенко. С одной стороны, это даже хорошо – ведь есть резерв голосов; с другой нужен «парад присоединений», это когда человек знает, что он в своем выборе не одинок, что вот и сосед, и коллега, и приятель тоже «за» Порошенко», - описывают в штабе стратегию дальнейших действий.

Фото: пресс-служба президента

«Волонтерский» закон на службе выборов

Контролировать не/законность проведения избирательной кампании призваны силовики.

«Если сеть агитаторов создается на средства избирательного фонда, и при этом нет механизма подкупа голосов, мы считаем, что это один из методов агитации. Однако если это в итоге транспонируется в прямую вульгарную покупку голосов, да еще и за «черные» деньги, мы с этим мириться не будем.

По всей стране порядка 15 случаев, когда полиция фиксировала жалобы «ОПОРЫ» или политических партий на создание одним из кандидатов сети агитаторов», - заявил глава МВД Арсен Аваков в недавнем интервью LB.ua.

Ключевое в этой цитате – «за счет средств избирательного фонда». Минимум одно нарушение такого рода за последнее время уже известно – бигборды от кандидатствующего жениха Игоря Шевченко (подробнее мы писали тут).

Фото: из фейсбука Игоря Шевченко

Согласно закону, максимальный взнос одного гражданина в фонд того или иного кандидата может составлять миллион 400 тысяч гривен. Не больше. При этом такая сумма должна соответствовать декларации «благотворителя». Вот и считайте: много ли в стране людей, способных не просто «показать» такие деньги, но и безболезненно отдать их в чью-либо пользу?

В АП на сей счет спокойны: «В законе также написано, что объем вкладов самого кандидата не ограничен. Петр Алексеевич – человек не бедный, он одних только налогов по выплатам в связи с военным сбором заплатил 300 млн гривен и да, эти деньги пойдут в кампанию», - кивают тут. Кивая, напоминают о принятых недавно законодательных нормах, призванных помочь труду волонтеров. Ими, в частности, значительно упрощается работа общественных организаций. А кто сказал, что общественные организации не могут поддерживать того или иного кандидата?

«Ты же помнишь: Порошенко выдвигался не на съезде, а на форуме – заручившись поддержкой широких масс. Так почему широкие массы не могут объединиться в рамках той же общественной организации?», - отмечают.

Формально-юридически в АП может и правы, но эта дорожка скользкая. Особенно под прикрытием «волонтерского» закона. Очень скользкая.

Фото: пресс-служба президента

Искушение центральным сервером

Поскольку украинские политики воспринимают выборы как процесс, который можно «порешать», искушение фальсификаций присутствует всегда. Чем выше ставки – тем больше.

В таких условиях может оказаться, что «сетки», считающиеся сегодня чуть ли не наибольшим злом, могут оказаться лишь отвлекающим маневром. Этакой фальш-панелью, на борьбу с которой брошено столько сил и общественного внимания, что действительно важное остается за скобками. Ну, например, центральный сервер ЦИК. Или «промежуточные» точки обработки электронных данных. Ясно же, основные махинации в цифровую эру совершаются не на низовых участках, но на этапах работы с результатом.

Разумеется, сам факт наличия искушения еще не означает, что его реализуют. Но новейшая история страны подобные примеры уже знает - в 2004-м – пресловутый «транзитный сервер» (за который, кстати, так никто и не ответил, уж тем более – не сел). Вот только за минувшие пять лет прогресс шагнул далеко вперед. И сегодня «странности» в работе системы уже вполне логично объяснять не происками оппонентов, но вмешательством внешних сил, например. Кто мы, если даже американская электоральная база оказалась недостаточно защищенной пред лицом российских хакеров?