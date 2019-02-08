Закон о подчиненности религиозных общин обжаловали в Конституционном Суде

Представление подготовила группа депутатов во главе с Новинским.

47 народных депутатов во главе с Вадимом Новинским и Александром Долженковым 8 февраля обжаловали в Конституционном Суде закон Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации.

Об этом говорится на сайте КСУ.

В конституционном представлении депутаты в основном ссылаются на статью 35 Конституции Украины, гарантирующей свободу вероисповедания. Они считают, что закон содержит ряд положений, которые свидетельствуют о чрезмерном вмешательстве и зарегулированности деятельности религиозных организаций. В частности, депутаты указали на "сильно обременительную" новую процедуру регистрации/перерегистрации уставов религиозных общин.

Также депутаты увидели в законе нарушение статьи 36 о свободе объединения граждан и статьи 37, которая исключает запрет деятельность объединений внесудебным способом.

Кроме того, в представлении утверждается, что Верховная Рада нарушила регламент при принятии закона, в частности было неперсональное голосование.

Напомним, закон о подчиненности религиозных общин был принят 17 января 2018 года. Он предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь двумя третями кворума.

Подробнее об этом законе читайте в статье "Из УПЦ в ПЦУ: парламент упростил механизм перехода религиозных общин".