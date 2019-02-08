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Тимошенко готовится внести в Раду закон об импичменте

Сегодня процедура, по ее словам, выписана так, что ее никто не может осуществить.

Тимошенко готовится внести в Раду закон об импичменте
Фото: Татьяна Бондаренко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко готовится внести в Верховную Раду закон об импичменте президента, поскольку "в действующей Конституции, процедура импичмента выписана так, что ее никто и никогда не сможет осуществить". Об этом она заявила на встрече с общественностью в Умани.

«В Конституции прописали, как сместить президента, но написали маленькую фразу: процедуру импичмента и привлечения к ответственности президента можно реализовать только, если будет принят соответствующий закон об импичменте», - сказала лидер «Батькивщины».

Однако, как отметила Юлия Тимошенко, с 1996 года закон так и не принят: «Его не существует сегодня. Это означает, что не существует импичмента. Конституцию не для вас писали. Она так сделана, что никто ни за что не отвечает. Никто не контролируется. Они сами себя контролируют».

Именно поэтому принятие закона об импичменте, по ее словам, необходимо, но этого недостаточно, нужно принятие новой Конституции, где будут заложены процедуры, которые позволят украинцам отозвать любое лицо, которое нарушает закон или не может справиться с возложенными на него обязанностями, - аж до высших должностных лиц. Избиратели смогут отозвать и руководителей, и депутатов.

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