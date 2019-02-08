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​ЦИК зарегистрировал на выборы президента Украины 18 наблюдателей от ОБСЕ

Граждан России среди них нет.

​ЦИК зарегистрировал на выборы президента Украины 18 наблюдателей от ОБСЕ
ЦИК
Фото: 24news.com.ua

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) на выборы президента Украины 31 марта.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа в пятницу.

Всего от БДИПЧ ОБСЕ зарегистрировано 18 наблюдателей, граждан России среди них нет.

В то же время, отмечается, что список наблюдателей от этой организации может быть не окончательным и пополняться.

Напомним, ОБСЕ предлагало включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян (Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из "Института общественной электоральной дипломатии"). МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских выборах. Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что российские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

8 февраля в ОБСЕ заявили, что исключат россиян из списка долгосрочных наблюдателей.

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Источник: "Украинские новости"
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