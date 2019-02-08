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ОБСЕ исключит россиян из списка наблюдателей на украинских выборах

В миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей.

ОБСЕ исключит россиян из списка наблюдателей на украинских выборах
Фото: 112.ua

Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации.

Об этом заявил представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер, передает "Интерфакс-Украина".

"Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказал Киев.

Пресс-служба МИД России подтвердила, что РФ не будет направлять наблюдателей в Украину.

"Исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину", - говорится на сайте ведомства.

МИД считает, что отсутствие двоих российских наблюдателей в миссии ОБСЕ и закрытие избирательных участков на территории России, где в 2014 году проголосовали менее 2 тысяч человек, "ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".

Напомним, ОБСЕ предлагало включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян. МИД Украины несколько раз заявлял, что  не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских выборах . Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что российские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

8 февраля сообщалось, что двое российских наблюдателей (Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из "Института общественной электоральной дипломатии") в составе долгосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ намерены в понедельник, 11 февраля, вылететь в Киев.

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