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НАБУ готовит обвинительный акт по делу Онищенко для передачи в суд

Расследование завершили еще летом 2018 года, материалы расследования передали для ознакомления обвиняемым.

НАБУ готовит обвинительный акт по делу Онищенко для передачи в суд
Фото: jetsettler.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко и в ближайшее время направит обвинительный акт в суд. Об этом сегодня на пресс-конференции "Результаты и вызовы в работе НАБУ за II полугодие 2018 года: презентация отчета" рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"На днях закончено дело в отношении господина Онищенко. Это последний кусок дела, где фигурировал глава ГФС. На сегодняшний день расследование завершено и обвинительный акт будет направлен в суд в ближайшее время", - сообщил Сытник.

Он рассказал, что 44 лицам сообщено о подозрении за последние полгода.

"В суд направлено 32 уголовных дела в отношении топ-коррупции за последние полгода. Одно из таких дел очень сложное - по АМПУ. Убытки, причиненные государству по этому делу, это 247 млн гривен", - сказал он.

Напомним, ранее НАБУ получило разрешение на заочное расследование в отношении Онищенко. По версии следствия, нардеп является руководителем преступной организации, участники которой получили более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей". О завершении расследования по делу НАБУ сообщало в июле 2018 года, тогда в Бюро отметили, что передали материалы дела для ознакомления стороне обвиняемых, так как все фигуранты находятся за границей.

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