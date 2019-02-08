Патрульная полиция с 11 февраля начнет использовать еще 20 радаров TruCam

Патрульная полиция с понедельника, 11 февраля, начнет использовать еще 20 радаров скорости TruCAM.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"По состоянию на сегодня приборов работает 30 шт. Но! Уже со следующего понедельника ожидайте еще 20 приборов и новые участки измерения! Итак, с понедельника 11.02.2019г., будем иметь 50 приборов измерения скорости на дорогах страны", - написал он в фейсбуке.

Приборы впервые появятся на территории Харькова (проспект Гагарина) и Днепра (Набережная Победы). Дополнительный рада установят также на Набережном шоссе в Киеве.

Радары TruCam получили соответствующее экспертное заключение Госслужбы связи и информации Украины, действительное до 2021 года. Они имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работают до 15 часов без подзарядки. TruCam имеют карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото и способны делать до трех фото в секунду. Радары имеют два режима - автоматический и ручной - и оборудованы GPS-датчиком.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине вступило в силу новое ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах - 50 км/час.