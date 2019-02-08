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Друга запорожского губернатора Брыля оштрафовали за систематическую неявку на допрос в НАБУ

Речь идет о расследовании декларирования недостоверной информации главой Запорожской ОГА.

Друга запорожского губернатора Брыля оштрафовали за систематическую неявку на допрос в НАБУ
Константин Брыль
Фото: facebook.com/Константин Брыль

Соломенский районный суд оштрафовал на 480 гривен на друга главы Запорожской обладминистрации Константина Брыля Виталия Радкевича за систематическую неявку на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о декларировании недостоверной информации губернатором.

Об этом говорится в материалах суда.

Суд установил, что Радкевич купил в 2014 году Mercedes Benz G63 того же года выпуска и передал его Брылю на основании доверенности. При этом глава Запорожской ОГА не внес этот автомобиль в декларацию.

НАБУ неоднократно вызывало Радкевича на допрос в качестве свидетеля, который является владельцем общественной организации "С верой в Украину" и руководителем ООО "Охотничьи тропы", но он ни разу не явился.

Суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил штраф на свидетеля за неявку без уважительных причин. При этом НАБУ просило суд оштрафовать Радкевича на 960 гривен.

Напомним, Соломенский райсуд Киева предоставил детективам НАБУ доступ к материалам Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции о полной проверке электронной декларации Брыля за 2016 год.

В ходе досудебного расследования установлено, что Брыль, получая годовой доход в размере около 10 тыс. долларов, несколько раз в год вместе с женой и тремя дочерьми путешествует за границу, а именно: в Турцию, Италию, Германию, Францию, Грецию и Израиль, где останавливается в дорогостоящих гостиницах. В частности стоимость услуг одной из авиакомпаний составила более 41,7 тыс. долларов.

Кроме того, дочери Брыля учатся в частной школе Киева, стоимость обучения в которой составляет 10 тыс. долларов за одного ребенка в год. Сведения о данных расходах отсутствуют в декларации Брыля за 2016 год. Также Брыль не указал в декларации автомобиль Range Rover и четыре Mercedes-Benz.

Брыль - единственный в Украине действующий офицер СБУ, который возглавил ОГА. Из-за этого его декларации не было в открытом доступе.

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Источник: "Украинские новости"
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