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ЦИК пересмотрит стоимость выборов президента из-за большого количества кандидатов

На данный момент госбюджет предусматривает на организацию и проведение выборов 2,4 млрд гривен.

ЦИК пересмотрит стоимость выборов президента из-за большого количества кандидатов
Татьяна Слипачук
Фото: twitter.com/opora

Центральная избирательная комиссия пересмотрит стоимость организации и проведения выборов президента Украины 31 марта из-за превышения прогнозируемого количества зарегистрированных кандидатов.

Об этом сообщила глава ЦИКа Татьяна Слипачук.

"Предыдущие расчеты осуществлялись на основании того, что будет 25 кандидатов. Сейчас ЦИК работает над формированием бюджета в соответствии с увеличением количества кандидатов", - сказала она.

По подсчетам комиссии, из-за того, что каждый кандидат имеет право на представительство в окружных и участковых комиссиях, количество их членов может составить 1,3 млн человек. При этом оплата труда членов комиссий является наибольшей статьей расходов на выборы.

Слипачук сообщила, что бюджетный запрос на увеличение расходов на выборы, при необходимости, может быть направлен ЦИКом после получения представлений от кандидатов на формирование участковых и окружных комиссий.

"Как только мы будем иметь это количество мы сделаем рассчет. Но ЦИК уже над этим работает", - сказала она.

На данный момент госбюджет предусматривает 2,4 млрд гривен на организацию и проведение выборов.

Напомним, 8 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты, их общее количество достигло 44 человек.

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Источник: "Украинские новости"
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