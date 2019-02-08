Замглавы фракции БПП намерен подать иск к Гриценко на 2,5 млн гривен

Народный депутат, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил о намерении подать иск против кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Depo.ua.

"Я официально заявляю, что я подам иск на Анатолия Гриценко на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Не буду оригинальным - сумма этого иска будет такая же, как и залог - 2,5 млн гривен", - заявил Березенко.

Все выигранные в суде деньги он пообещал отдать на нужды армии. "Пусть это будет долго, но какая-то (военная) часть обязательно получит дополнительное финансирование, возможно бронежилет, каску ли оснащение. Которого у них не было до 2014 года", - отметил нардеп.

Напомним, 7 февраля Гриценко в эфире одного из телеканалов заявил, что его соперник Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд гривен на подкуп избирателей. Одним из организаторов такого "подкупа" Гриценко назвал Березенко.

Ранее депутат Рады, жена генеральногопрокурора Украины Ирина Луценко подала в суд на Гриценко, который заявил о мнимой службе ее сына в АТО. Иску на 2,5 млн гривен предшествовала заочная фейсбучная ссора Гриценко и генпрокурора.