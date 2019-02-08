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Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)

Кандидат в президенты обвинил АП в шантаже.

Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Фото: скрин

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Администрация президента шантажировала его мусорной блокадой, требуя контроля над фракцией "Самопомощи" в Верховной Раде.

Об этом говорится в фейсбуке Садового, который баллотируется в президенты.

"Сразу после начала мусорной блокады Львова меня пригласили на Банковую и предложили подписать соглашение. Суть очень проста - я передаю фракцию «Самопомощь» в парламенте под контроль БПП (как они себе это представляли - это уже другой вопрос) и гарантирую личную лояльность. Взамен Президент обещал дать команду прекратить блокаду", - заявил он.

Он пояснил, что рассказывает это сейчас потому, что представитель президента во Львовской области "официально объявил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство мусороперерабатывающего завода".

Обновление. В проекте соглашения, который показали журналистам, говорится, что "Сторона 2" должна публично поддержать "Сторону 1" и обеспечить поддержку всех принципиальных реформ, которые осуществляет "Сторона 1", не менее чем 26 депутатами "Стороны 2".

"Сторона 1" в свою очередь гарантировала поддержку в решении утилизации твердых бытовых отходов во Львове и всячески содействовать в вопросе обустройства нового полигона и связанных вопросах.

"Соглашение действует на неопределенный срок и может быть разорвано по соглашению сторон", - говорилось в проекте договора.

Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжались около года, с середины 2016 до середины 2017 года, в связи с закрытием городской свалки. На пике кризиса Львовский горсовет одобрил передачу Львовской областной администрации полномочий по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов с территории города. Эти полномочия переданы на два года (до 30 июня 2019 года). За это город должен был заплатить обладминистрации 150 млн грн в 2017 году, 300 млн грн в 2018 году и 150 млн грн в 2019 году

Мэр Львова Садовый согласился передать функцию по вывозу мусора областной администрации, но назвал это ультиматумом со стороны центральной власти.

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