Суд оштрафовал госуполномоченную АМКУ Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадок

Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская оштрафована судом по представлению Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Юрий Николов.

"Агия Загребельская только что получила приговор суда: "Доход Загребельской в размере 300 тыс. гривен вопреки законов оказался неизвестным обществу в течение шести месяцев". Наказать штрафом 1700 гривен и утвердить протокол НАПК. Соломенское правосудие и Генпрокуратура поддержала обвинение от НАПК, состоявшее в том, что Загребельская задекларировала продажу старого автомобиля", - написал он.

По информации Николова, чиновница декларировала наличие автомобиля, которым уже много лет пользовался ее родственник. Затем задекларировала продажу этого автомобиля, когда родственник принес ей деньги от продажи. И получила за это приговор, потому что в НАПК решили, что декларация подана не вовремя.

Николов считает, что в отношении Загребельской реализуется сценарий по ее увольнению из АМКУ, который предполагает подтверждение сегодняшнего решения суда в в Апелляционному суде, внесение чиновницы в госреестр коррупционеров (где она будет самой высокопоставленной коррупционершей Украины), и увольнение указом президента.

Сама Загребельская связывает претензии НАПК в свой адрес с противостоянием с монополистами в рамках работы в АМКУ. В частности она занималась расследованием по лотерейному рынку и использование ФГИ для торгов частных электронных площадок.

Напомним, в мае прошлого года Минфин представил проект лицензионных условий для лотерей, которые не поддержали в АМКУ, Госказначействе и Регуляторной службе, указав на их несостоятельность и провокацию риска для существования лотерей в Украине. В начале февраля АМКУ признал регуляцию лотерейного рынка неэффективной.