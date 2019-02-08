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Тимошенко призвала украинцев объединиться против фальсификаций

Единение нужно ради честных выборов, говорит политик.

Тимошенко призвала украинцев объединиться против фальсификаций
Фото: Татьяна Бондаренко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала украинцев объединиться для противодействия фальсификациям. Об этом она заявила во время митинга в Жашкове Черкасской области.

«Мы подписали между оппозиционными силами специальное соглашение. С фальсификацией, с разрушением выборов, с нечестностью борются все оппозиционные силы вместе», - подчеркнула она. Эту идею активно поддержали и общественные организации.

Однако, заметила Юлия Тимошенко, единение ради честных выборов и справедливости нужно и среди людей.

«Если мы хотим иметь успешное государство, нам надо объединяться всем народом, а не так, как всегда на каждых выборах, когда нас делят по языковым, религиозным, территориальным признакам», - сказала она и добавила, что если мы объединимся как страна, тогда нам все по плечу.

Председатель партии также отметила, что по ее заявлениям о фальсификациях в министерство внутренних дел и лично к министру Арсену Авакову уже начаты уголовные производства.

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