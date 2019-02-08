Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
ГлавнаяПолитика

Партия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуру

"Сила людей" рассчитывает пустить залог на парламентскую кампанию.

Партия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуру
Фото: Макс Левин

Политическая партия "Сила людей", которая 20 января выдвинула кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа, потребовала от него снять свою кандидатуру.

Об этом говорится на сайте партии.

Требование связано с финансовым скандалом вокруг Гнапа. В 2015 году проект "Слідство.Інфо", которым он руководил, получил премию в размере 15 тысяч евро. Гнап обещал направить деньги на помощь армии, но передал только 2 тысячи евро. Почти 4000 евро были использованы на текущие расходы "Слідство.Інфо", а остальные 9 тысяч евро все это время находились в банковской ячейке Гнапа. Он их вернул "Слідству" после того, как эта информация стала публичной.

"Сила людей" считает, что в сложившихся обстоятельствах Гнап должен отозвать свое заявление о баллотировании в президенты. После возвращения залога партия обещает вернуть деньги тем, кто вложился в выдвижение Гнапа, но только по личному заявлению. Остальные средства пойдут на участие партии в парламентских выборах.

Напомним, что Гнап стал одним из последних кандидатов, зарегистрированных на выборы президента. Всего их 44.

Отказаться от баллотирования и вернуть залог кандидаты могут до 7 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также