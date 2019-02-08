МИД назвал число незаконно удерживаемых Россией украинцев

В России незаконно удерживают более 70 граждан Украины, в их число не входят 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены РФ у берегов Крыма.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос Радио Свобода.

"По состоянию на 6 февраля 2019 года более 70 граждан Украины незаконно удерживается Российской Федерацией по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям: не менее 30 человек на территории России (без учета 24 военнослужащих ВМС Украины, захваченных в плен вблизи Керченского пролива) и более 40 человек на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя", – рассказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что квалификация удерживания граждан Украины на территории России как политически мотивированного и незаконного выходит за пределы компетенции МИД. В связи с этим министерство руководствуется действующим законодательством, в частности постановлениями парламента.

"При этом нужно заметить, что списки граждан Украины, которые содержатся в упомянутых актах ВРУ, не являются исчерпывающими и постоянными, учитывая усиление репрессий РФ против украинских граждан, а также перемещение отдельных граждан Украины, которые содержались на оккупированном Крымском полуострове, на территорию РФ", - отметили в министерстве.

Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот в адрес РФ с требованием освободить политзаключенных.