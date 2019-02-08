Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Франция впервые со времен Второй мировой отзывает своего посла в Италии
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Садовый: Банковая требовала передать "Самопомощь" в Раде под контроль БПП (документ)
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
12 киевских священников УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Жители ОРДЛО массово изменяют место голосования на выборах президента
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Порошенко утвердил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
ГлавнаяПолитика

МИД назвал число незаконно удерживаемых Россией украинцев

Более 70 граждан Украины незаконно удерживается РФ по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям.

МИД назвал число незаконно удерживаемых Россией украинцев
Фото: EPA/UPG

В России незаконно удерживают более 70 граждан Украины, в их число не входят 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены РФ у берегов Крыма.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на запрос Радио Свобода.

"По состоянию на 6 февраля 2019 года более 70 граждан Украины незаконно удерживается Российской Федерацией по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям: не менее 30 человек на территории России (без учета 24 военнослужащих ВМС Украины, захваченных в плен вблизи Керченского пролива) и более 40 человек на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя", – рассказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что квалификация удерживания граждан Украины на территории России как политически мотивированного и незаконного выходит за пределы компетенции МИД. В связи с этим министерство руководствуется действующим законодательством, в частности постановлениями парламента.

"При этом нужно заметить, что списки граждан Украины, которые содержатся в упомянутых актах ВРУ, не являются исчерпывающими и постоянными, учитывая усиление репрессий РФ против украинских граждан, а также перемещение отдельных граждан Украины, которые содержались на оккупированном Крымском полуострове, на территорию РФ", - отметили в министерстве.

Министерство иностранных дел Украины направило уже около 300 нот в адрес РФ с требованием освободить политзаключенных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также