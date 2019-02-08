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Суд отпустил дочь депутата Березкина под личное обязательство

Ее обязали сдать загранпаспорт.

Суд отпустил дочь депутата Березкина под личное обязательство
Виктория Березкина
Фото: Виктория Березкина / Facebook

Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в части избрания меры пресечения для дочери депутата Верховной Рады Станислава Березкина Виктории, отказал в залоге 10 млн гривен и избрал для нее личное обязательство.

Об этом сообщил ее адвокат Игорь Глушко.

По его словам, заседание состоялось в пятницу, 8 февраля.

"В залоге 10 млн гривен отказали. Избрали меру пресечения - личное обязательство", - сказал адвокат.

Также Викторию Березкину обязали сдать паспорт для выезда за границу.

Решение суда действует до 8 апреля и обжалованию не подлежит. САП просила суд избрать для Виктории Березкиной залог в размере 10 млн гривен.

Напомним, в декабре прошлого года САП заявила, что намерена просить суд применить силовой привод к Виктории Березкиной, которая подозревается в причастности к хищению $20 млн "Ощадбанка", а в дальнейшем - и заочно ее арестовать.

24 октября НАБУ задержало 10 человек, подозреваемых в завладении $20 млн"Ощадбанка", в том числе сына Станислава Березкина Максима. 25 октября суд арестовал пятерых подозреваемых: замглавы правления Ирину Земцову - с залогом 7 млн гривен, сотрудника Департамента корпоративного бизнеса "Ощадбанка" - с залогом 1,5 млн гривен, руководителя ЧАО "Креатив" - с залогом 2 млн гривен, сотрудника ПАО "Креатив Групп" - с залогом 2 млн гривен и сотрудника ПАО "Креатив Групп" - с залогом 550 тыс. гривен.

Максим Березкин и еще пятеро подозреваемых внесли установленные судом залоги и вышли из СИЗО. Виктории Березкиной САП сообщила о подозрении заочно.

5 февраля Березкина явилась в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы выяснить, в чем ее подозревают.

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Источник: "Украинские новости"
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