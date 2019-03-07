США признают крах антикоррупционных проектов в Украине

Спасти от такого краха может только одновременная замена руководителей связки НАБУ - САП. Однако несколько лет назад она была законодательно заблокирована с помощью самих американцев и финансируемых ими общественных активистов.

Фото: Макс Требухов

Посол США в Украине Мари Йованович во вторник призвала уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Однако не потребовала такого же относительно директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника. Хотя для НАБУ ведомство Холодницкого является процессуальным руководителем. И у обоих органов в их совместной работе - почти нулевые «успехи».

Йованович, тем не менее, считает, что замена только одного звена поспособствует эффективности антикоррупционной архитектуры. Однако наши реалии свидетельствуют о неэффективности работы всех органов по борьбе с коррупцией.

Это фиксируют и на Западе. В феврале постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил: ситуация не изменилась, МВФ пока не увидел радикальных изменений уровня коррупции в Украине.

Как флагман борьбы с коррупцией в нашей стране позиционируется НАБУ. Однако появляется всё больше фактов, свидетельствующих о политической избирательности в работе Бюро и его лояльности к власти.

За последние недели к их числу добавились ешё два новых факта. В частности, на волне общественного интереса к обнародованным программой "Наші гроші" фактам хищений в оборонной сфере, выяснилось, что именно НАБУ вело дело о злоупотреблениях в «Укроборонпроме». И ещё 1 марта 2017 года ведомство Сытника получило в свое распоряжение от военной прокуратуры переписку фигурантов этого дела.

Народный депутат Борислав Береза на днях опубликовал титульный лист этого дела, на котором стоит подпись главы детективов НАБУ Андрея Калужинского. Того самого, который, не ставя в известность САП, вёл тайные переговоры с депутатом Александром Онищенко об условиях соглашения со следствием.

Тем не менее, руководство НАБУ до сих пор так и не дало ответа на вопрос: почему, имея на руках улики, в Бюро не давали делу ход?

Возможно, при помощи компромата держали кого-то «на крючке». Или хранили молчание, потому что для НАБУ есть «неприкасаемые». Более того, даже после того, как материалы «слили» в СМИ, НАБУ не сделало никаких заявлений об их достоверности. А это очень важно, ведь опубликованная информация способна кардинально изменить предвыборные диспозиции ключевых игроков.

После общественного резонанса НАБУ возбудило уголовные дела. Но история с блокированием НАБУ расследования в оборонке ставит под сомнение не только эффективность этого органа, но и жизнеспособность всей антикоррупционной вертикали. В ее выстраивании которой ключевая роль принадлежала именно американцам.

Факт второй: прошедшей зимой Антикоррупционное бюро закрыло более 30-ти громких дел против представителей нынешней власти. Сделано это было еще до решения Конституционного суда, отменившего нынешнюю редакцию статьи о незаконном обогащении. Посол Йованович, к слову, остро раскритиковала вердикт КС. Но НАБУ и раньше выборочно подходило к делам о незаконном обогащении...

В результате имеем следующую ситуацию: созданная при прямом содействии американских партнёров система антикоррупционных органов – это удобный инструмент, при помощи которого США стремятся держать под контролем украинские политические элиты. Чтобы умерять их аппетиты. Но эта система не работает, если на всех ее звеньях нет послушных фигур. И поэтому посол США давит на украинскую власть, чтобы та заменила Холодницкого лояльным к НАБУ прокурором, который будет автоматически поддерживать всё, что делает Сытник и его люди.

Однако если непредвзято оценивать реальную результативность работы связки антикоррупционных структур САП-НАБУ, то увольнения заслуживают и Назар Холодницкий, и Артём Сытник. После чего необходимо проводить новый конкурс. В ходе которого претендентов будут проверять, кроме всего прочего, и на психологическую совместимость. Потому что эти двое тратят всю свою энергию на борьбу друг с другом, а не с коррупцией. Такой выход из тупика, в который зашла борьба с коррупцией, действительно будет в интересах Украины.

Реализовать этот вариант практически нереально, ибо так выписан закон, который пролоббировали американцы и финансируемые ими общественные активисты. Глава САП, его первый заместитель и заместитель до окончания срока, на который их назначили, без их собственного согласия не могут быть даже переведены и другое подразделение Генпрокуратуры либо же в региональные или местные прокуратуры. Об увольнении вообще речи не идёт. Так же, как и об увольнении Сытника в обозримом будущем: нет полного состава специальных аудиторов (близкий к президенту Жебривский в декабре прошлого года сложил свои полномочия).

В сухом остатке: требуя увольнения главы САП, и при этом умалчивая о серьезных прорехах в работе НАБУ, посол США фактически признаёт, что американские антикоррупционные проекты в Украине потерпели крах. И помочь может только их кадровая перезагрузка, чрезвычайно затрудненная законодательными нормами.

Впрочем, нынешний ультиматум Киеву с отставкой Холодницкого вполне может оказаться «лебединой песней» самой Йованович. Журналист-расследователь Владимир Бойко, ссылаясь на собственные источники утверждает, что очень скоро и Сытник, и сама Мари Йованович останутся без своих должностей. Причина – проводимое в США расследование вмешательства в мае 2016 г. в ход выборов президента США должностных лиц американского посольства в Украине и директора НАБУ Артёма Сытника.