Государство, которого нет. Почему важна монополия на силу

События 9 марта , которые произошли в Киеве и Черкассах с участием Национального корпуса и Национальных дружин , в который раз за последние годы актуализировали очень важный вопрос современной украинской государственности. Речь идет о проблеме монополии на силу.

Фото: Макс Требухов

Общеизвестно, что государство может считаться эффективным и действенным, а также иметь доверие граждан, когда оно способно контролировать ситуацию в стране, пресекая попытки разных групп и формирований отобрать у государства право монополии на силу. Право на узаконенное насилие всегда должно принадлежать государству. В ином случае, мы можем говорить лишь о «государстве, которого нет» по той простой причине, что оно не исполняет своих прямых обязанностей и неспособно дать гражданам ощущение безопасности.

Меньше, чем за две недели до президентских выборов, украинцы смогли четко увидеть, как группа организованных людей может успешно противостоять сотрудникам полиции. Если Нацкорпус открыто выступает против политики действующего президента и такие выступления сопровождаются элементами насилия, среднестатистический гражданин начинает боятся. Людям становиться страшно за собственную жизнь, за жизнь своих детей и близких, потому как они не испытывают веры в способность правоохранителей защитить их от гнева улиц. Более того, они не испытывают уверенности в том, что президент Украины способен обеспечить государственную монополию на силу. Общественная апатия усиливается еще и потому, что граждане видят, как накануне выборов силовики разделились в своих политических симпатиях и как каждый из силовых начальников работает в пользу своего кандидата.

Данная проблема не нова для Украины или любой другой страны постсоветского пространства, где действуют законы кланов и олигархии. Но для нашего государства – это экзистенциальный вопрос, потому как мы находимся в состоянии войны с Россией. Внутренняя силовая анархия, атмосфера страха, неуверенности, протестные акции с задействованием силового насилия – все это не объединяет украинский народ и не усиливает Украину. В который раз мы возвращаемся к тому, что политики рассматривают нашу страну как территорию, за которую они ведут борьбу, дабы обеспечить реализацию своих личных интересов.

Есть ли выход из сложившейся ситуации?

Конечно, такой выход есть. Для этого участники современного политического процесса в Украине должны переформатировать свое отношение к государству. Первое, на что необходимо обратить внимание, - создание институций, а не распределение должностей согласно политическим квотам. Деполитизация силовых структур должна служить одним из ключевых элементов возвращения Украине монополии на силу, которая сегодня разделена между разными силовыми органами и мини-армиями политических партий, финансово-промышленных групп и других стейкхолдеров украинского политикума.

Кроме этого, должна быть выработана системная политика государства по отношению к тем, кто пытается себя реализовать в радикальных организациях и политических партиях. Ведь по большому счету, не вина ветеранов АТО, радикально настроенной молодежи и других оппозиционных к действующей власти граждан, готовых к реализации силовых методов борьбы за власть, в том, что они оказались по другую сторону баррикад. Это проблема самой власти, которая не смогла предложить им альтернативу, продемонстрировать на практике, что эти люли нужны государству, что страна готова брать ответственность за будущее тех, кто оказался в трудной ситуации.

К сожалению, пять лет, которые прошли после Революции Достоинства, показали, что в Украине так и не созданы институции, способные защищать закон и граждан. Нужно понимать, что политиканство и вопросы внутренней безопасности государства – вещи несовместимые, а порой очень опасные. Сегодня, когда к президентским выборам остается чуть больше двух недель, усиливается риск, что Киев и Черкассы 9 марта – это только первые звоночки чего-то более опасного. И это опасное никак не сыграют на руку ни действующей власти, ни оппозиции, ни тем более граждан Украины. Единственной выигрышной стороной здесь выступит исключительно внешней агрессор, которому не нужно будет активизировать боевые действия на Донбассе, ведь украинцы способны сами разрушить свое государство изнутри. Страшно то, что многие из нас не способны поступиться личным ради общего. Для Украины это стало уже традицией. Сегодня же такая «традиция» страшнее вдвойне, потому как она способна утвердить за нами звание «государства, которого нет». Не думаю, что это именно тот вариант, ради которого мы воюем и ведем борьбу уже пять долгих лет.