Новая действительность Владимира Зеленского: сценарии для Украины

Украина вступает в новую действительность. Это действительность президента Украины Владимира Зеленского и его политической силы «Слуга народа». Однако, чтобы понять, каким может быть будущее нашего государства, нужно четко осознать, что бескомпромиссная победа Зекоманды - это всего лишь следствие того общественно-политического порядка, который формировался в Украине на протяжении двадцати трех лет и, начиная с 2014 цементировался Петром Порошенко имитацией реформ, разгулом коррупции и целым рядом обещаний, которые так и не стали реальностью.

Фото: Макс Левин

Ненависть граждан ко всем политическим элитам аккумулировалась в беспрецедентное доверие к Владимиру Зеленскому. Внесистемный, молодой, известный всей стране, публично наказывающий чиновников, резкий по отношению к политическим элитам - именно такого лидера давно ждало большинство населения нашего государства.

Получив колоссальную электоральную поддержку, Владимир Зеленский одновременно получил и масштабный перечень задач, которые он и его команда должны выполнить. И успех оправдания президентом надежд украинцев будет зависеть от суммы нескольких факторов.

Во-первых, это наличие политической воли к изменениям. Готовность и желание демонтировать коррупцию как составляющею не только социально-политического уклада, но и ментальности нашего народа, является определяющим. Речь идет не только о самом Главе государства, но и о тех, кто будет проводить такие изменения. А это в первую очередь депутатский корпус, премьер-министр, министры, генеральный прокурор, глава СБУ, руководители областных государственных администраций. Кстати, принципиальность и самостоятельность народных депутатов будущей парламентской фракции «Слуга народа» может проявиться уже в сентябре-октябре, когда на голосование, с высокой вероятностью, поставят определенные законопроекты в интересах тех или иных финансово-промышленных групп.

Второй фактор касается позиции президента по отношению к России. Москва остается одной из главных проблем и наибольшей угрозой для Украины. Ни заигрывания, ни откровенное неприятие Кремля не даст никакого результата. Крым, Донбасс, статус русского языка - все это остается актуальным для президента. Поэтому Владимир Зеленский требует асимметричной стратегии, которая базировалась бы на экономическом успехе, государственных и частных инвестициях в информационную политику (прежде чем возвращать территории, нужно кардинально повернуть мышление и мировоззрение жителей ОРДЛО в сторону Украины), разведку, ВПК, контрактную армию. Кроме этого мы нуждаемся в поддержке Запада. Но Украине нужны не просто сочувствующие заявления и ничего не значащие коммюнике и меморандумы, а также периодические финансовые вливания. Украина заслуживает большего. И это большое должно проявляться на всех фронтах противодействия агрессору. Но такую поддержку мы сможем получить, только продемонстрировав успехи во внутренней политике.

В-третьих, важным фактором остается построение отношений с олигархами. Сохранение статус-кво, то есть взаимодействие и лояльность к одним олигархам и показательное наказание других существенно не изменит ситуацию в Украине. Состоится уже привычный передел сфер влияния, но не в пользу государства, а в пользу кого-то из украинских мультимиллиардеров. И также очень важно, чтобы Владимир Зеленский не повторил ошибок предыдущих президентов, когда они и их окружение богатело, а страна беднела.

Учитывая вышесказанное, сегодня можно прогнозировать три наиболее вероятных сценария для Украины на ближайшие годы.

Сценарий первый. Украина будущего.

Данный сценарий предполагает оптимистичный результат для нашего государства. За пять лет каденции Владимира Зеленского ему удастся кардинально изменить страну. Кто-то будет говорить об авторитарном стиле управления, многим придется оставить Украину, а то и сесть в тюрьму, но для большинства населения этот сценарий дарит закон и уверенность в завтрашнем дне.

«Украина будущего» предусматривает потерю Зеленским и его командой высоких рейтингов в ближайшие год-два как результат внедрения непопулярных, но крайне необходимых для страны реформ. При этом существует вероятность того, что старые элиты и Россия (возможно вместе, а возможно каждый в своих интересах) используют ситуацию с падением рейтингов Зекоманды в свою пользу. Поэтому можно ожидать и беспорядки, и протесты, и новые активные боевые действия на Донбассе.

Однако Зеленский сможет удержать ситуацию и когда экономика начнет показывать стабильный и стремительный рост, суды начнут выносить приговоры согласно закону, а не «телефонному праву», бизнес почувствует, что государство перестало интересоваться его делами, родится новая действительность, которую украинцы уже никогда не променяют на другую.

Сценарий второй. Квазиреспублика.

Данный сценарий предполагает банальный передел сфер влияния и узурпацию власти. Популизм, имитация реформ, заигрывание то с Западом, то с Россией, экономическая и социальная стагнация - вот только первые признаки такого сценария. Время от времени возможны показательные наказания коррупционеров, выплаты задолженностей по зарплатам, социальные подачки и тому подобное. Однако в мировоззренческом контексте Украина будет оставаться такой же слабой и незащищенной от внешних угроз.

«Квазиреспублика» также предусматривает новый Майдан, который может закончиться не только лишением власти Владимира Зеленского, но и потерей нашим государством независимости, суверенитета и новых территорий. Этот сценарий слишком опасен для украинской государственности, а потому президент нашей страны не имеет права идти на уступки тем, кто видит в Украине не государство, а только деньги.

Сценарий третий. Война без победителей.

Монолитность команды Владимира Зеленского может оказаться иллюзией, как только президент или парламентское большинство заденет чьи-то личные интересы из числа тех, кто формирует костяк новой команды власти.

Внутренние распри, которые будут подогревать олигархи и политические оппоненты президента Украины, не дадут возможности провести реформы. Парламентское большинство будет напоминать ситуативный союз достаточно разных людей, которые ориентируются не на общую стратегию государства, а на желания и указания тех, кого народные депутаты от «Слуги народа» могут благодарить своим депутатским мандатом.

Этот сценарий можно охарактеризовать фразой «шаг вперед и два назад». По аналогии с правлением Виктора Ющенко или Петра Порошенко первоочередная цель преобразований в Украине будет разбиваться об амбиции и жадность отдельных представителей новой власти. В данном контексте победителей не будет, потому что их априори быть не может. Единственный, кто победит при такой альтернативе - это те, кто не рассматривает Украину как самостоятельное государство.

Сейчас нельзя окончательно утверждать, какой именно сценарий будет реализован в Украине. Каждый из них имеет право на жизнь и все зависит от президента. Если он действительно хочет преобразований, должен проявить всю свою волю и заручиться поддержкой людей, которые смотрят в том же направлении, что и он. И сегодня не важно, к какой политической партии или идеологии относятся такие люди. Всех их должна объединять общая цель кардинальных и эффективных преобразований.

Глава государства без колебаний должен освобождать своих друзей от должностей, если они имеют другие задачи и цели. Только разорвав круговую поруку, которая всегда была ярмом на теле нашего государства, Владимир Зеленский способен показать новую действительность и качество власти, каких Украина еще никогда не знала.