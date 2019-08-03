"Человек готов уйти в любое время, когда общество захочет".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление об увольнении председателя Офиса президента Андрея Богдана, передает "Радио Свобода" из Трускавца, где глава государства посетил тренинг для будущих депутатов от "Слуги народа".

Журналист спросил у Зеленского, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении на самом деле уволить Богдана с должности.

Другая журналистка упрекнула президента, что это был шаг к подрыву доверия к медиа.

"Я ничего не подрывал. Наши ребята - мы одна команда. Мы сказали, что мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить. И поэтому все готовы были написать ... Человек готов в любое время [написать заявление], когда общество хочет", - ответил Зеленский.

После чего к президенту подошел Богдан и Зеленский ушел.

❗️ Володимир Зеленський приїхав до Трускавця й прокоментував скандал навколо «відставки» Андрія Богдана pic.twitter.com/JZAcQfLFaq — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 3, 2019

Напомним, вечером 31 июля ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Богдан написал заявление об отставке. При этом была обнародована якобы фотография этого заявления, где говорится об "увольнении по собственному желанию с момента желания".

Официального подтверждения этой информации не было до утра 1 августа. Наоборот, заместитель Офиса президента Руслан Рябошапка опровергал отставку Богдана. 2 августа Зеленский подтвердил, что глава ОП написал заявление об отставке.