Печерский суд решил взыскать из госбюджета 7 млн грн в пользу Портнова

Печерский райсуд Киева на заседании 2 августа удовлетворил иск бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова о защите чести и достоинства и присудил взыскать из госбюджета 7 млн грн в его пользу. Об этом проекту "Слідство.Інфо" сообщила адвокат Портнова Елена Исаевская.

Судебное заседание возглавлял судья Сергей Вовк.

Портнов требовал возмещения почти 7 млн грн от Министерства юстиции и Госказначейства за якобы причиненный ущерб его репутации.

Его адвокат во время заседания заявила, что правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма прокуратуры от марта 2014 года, в котором написали неправду о причастности Портнова к нарушениям закона.

"Как говорится в исковом заявлении, тогдашние заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде в переписке с канадским правительством называли его "подозреваемым", из-за чего он якобы попал в санкционный список этой страны. Хотя, по словам Портнова, в то время он не был подозреваемым ни в одном производстве", - говорится в материале "Слідство.Інфо".

В то же время Исаевская сказала, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.

Представители Министерства юстиции, Государственной казначейской службы, Генпрокуратуры и МИД назвали исковые требования безосновательными и просили отказать в иске.

В своем Facebook Портнов отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

"Слідство.Інфо" отмечает, что Генпрокуратура и Минюст в июне дважды заявляли об отводе судьи Сергея Вовка, который принял решение в пользу Портнова, мотивируя это возможной предвзятостью и наличием против судьи уголовного производства, однако оба заявления были отклонены.

Во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы АП, он участвовал в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы. После Революции достоинства Портнов покинул Украину и поселился в Вене. 19 мая он сообщил, что вернулся в Украину.

Напомним, Сергей Вовк известен в частности тем, что приговорил экс-главу МВД Юрия Луценко к тюремному заключению.