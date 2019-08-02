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Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Документ вступит в силу через 90 дней.

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Фото: youtube.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об упрощении для украинцев порядка предоставления разрешения на временное проживание в России.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, он вступит в силу через 90 дней.

Этот законопроект разработали в правительстве. Госдума приняла его 23 июля, Совет Федерации - 26 июля.

Закон позволит получить разрешение на временное проживание в РФ отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты, утверждаемой правительством России. Эта норма, в частности, будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Кроме того, закон вводит бессрочный вид на жительство. Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России.

Он дает право получить разрешение на временное проживание без учета квот лицам, поступившим на военную службу, являющимся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лицам, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших профобразование в России.

Также документ предусматривает сокращение с шести до четырех месяцев срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Им не нужно сдавать обязательные экзамены и жить в России более пяти лет. Обращение за паспортом будет рассматриваться в течение всего 3 месяцев. 27 апреля Путин заявил, что этот упрощенный порядок может быть расширено на всех украинцев.

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