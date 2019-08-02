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USAID проведет двухдневный тренинг для новоизбранных депутатов и их помощников

Парламентарии получат базовую информацию о процессе формирования публичной политики.

USAID проведет двухдневный тренинг для новоизбранных депутатов и их помощников
Фото: usaid.gov

Программа Агентства США по международному развитию (USAID) "Рада" проведет двухдневный тренинг для новоизбранных депутатов Верховной Рады и их помощников с 5 по 6 августа 2019 года.

Об этом говорится сообщила пресс-служба аппарата Рады, передают "Українські Новини".

Отмечается, что в рамках тренинговой программы депутаты "получат базовую информацию о процессе формирования публичной политики", в частности - об основных этапах цикла принятия государственных решений, навыки безопасного и ответственного киберповедения и осведомленность в вопросах кибербезопасности.

Их также ознакомят с регламентом Рады, с правами и обязанностями депутатов, видами отчетов и их наполнением.

Тренинг пройдет с 5 по 6 августа в гостиничном комплексе "Трипольское солнце" в Киевской области. Депутатам возместят проезд и обеспечат проживание и питание.

Напомним, 29 июля в Трускавце стартовал семидневный интенсив для избранных депутатов от партии "Слуга народа", темой которого является "Построение личной стратегии депутата". В конце курса будущие нардепы получат на руки четыре документа: личную стратегию, предложения внедрения политики, перечень законодательных инициатив, призванных сделать политику эффективной, и план такого внедрения.

Подробнее о тренинге читайте в материале LB.ua "Как депутатов Зеленского «делали»".

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