В субботу в Киеве ожидается до +22 градусов тепла

В субботу, 3 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, грозы, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, в Закарпатье +15…+20 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+19 градусов.В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем умеренный, местами существенный дождь, гроза, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов.

2 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в районе Одессы +22 градуса; в Днепре возле Киева +23 градуса.