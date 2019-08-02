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Международный трибунал по морскому праву назначил судей в арбитраже между Украиной и Россией

Разбирать дело об агрессии РФ в Керченском проливе будут судьи из Канады, Германии и Исландии.

Международный трибунал по морскому праву назначил судей в арбитраже между Украиной и Россией
Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге
Фото: itlos.org

Президент Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) Пак Чжин Хен назначил трех судей в арбитражном разбирательстве Украины против России в отношении агрессии последней в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"10 июля 2019 после консультаций со сторонами президент Пак назначил судьями Дональда МакРея (Канада), Рюдигера Вольфрума (Германия) и Гудмундур Эйрикссон (Исландия) в арбитражном производстве, инициированном Украиной против Российской Федерации по задержанию трех украинских военных кораблей и аресте двадцати четырех моряков на борту", - сказано в пресс-релизе.

Председателем арбитража назначен МакРей.

Президент ITLOS вмешался после того, как Украина сообщила о невозможности договориться с Россией о назначении еще трех судей.

Ранее Украина назначила членом арбитражного суда Кристофера Гринвуда (Великобритания), а Российская Федерация впоследствии назначила Владимира Голицына.

Напомним, 25 ноября 2018 российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Задержанных моряков арестовали и вывезли в Россию. Московский суд обвинил их в незаконном пересечении границы, Россия отказывается признавать украинцев военнопленными.

24 января 2019 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенции о военнопленных.

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинские военные корабли и  моряков, однако Россия не выполнила это требование, заявив, что не признает юрисдикцию трибунала.

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