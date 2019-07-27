Волкер: Мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Россия пока не совершает каких-либо действий, которые говорил бы о готовности отпустить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Интерфакс-Украина".

"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Украинские моряки находятся в плену уже восемь месяцев с 25 ноября 2018, когда российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что никакого уголовного правонарушения не было, а Россия должна освободить моряков и вернуть Украине корабли. Россия это решение не выполнила.