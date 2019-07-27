На округе Балоги на Закарпатье сегодня пересчитают голоса

Разница между Виктором Балогой и Эдгаром Токарем от "Слуги народа" составила 798 голосов.

Окружная избирательная комиссия №69 с центром в Мукачево запланировала процедуру повторного подсчета голосов на всех 133 участках округа на утро субботы, 27 июля. Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

Решение о повторном подсчете голосов ОИК приняла на основании заявлений кандидата в народные депутаты Виктора Балоги ( «Единый Центр») и уполномоченного лица от кандидата в нардепы Эдгара Токаря ( «Слуга народа»).

Балога сообщает в своем заявлении о нарушениях на 14 участковых комиссиях и просит о проведении повторного пересчета голосов на них, а также на всех УИК округу.

"На УИК зафиксированы факты нарушения тайны голосования, которые проявились в присутствии в кабинках больше одного человека; количество избирательных ящиков была меньше, чем установлено нормами, а помещения для голосования были физически непригодными к количеству избирателей; зафиксированы случаи предоставления избирателями бюллетеней без предусмотренных Законом документов ", - говорится в заявлении Балоги.

В штабе Эдгара Токаря заявили, что их команда зафиксировала более 30 нарушений в день голосования, составила на них акты и написала жалобы.

По их информации, полиция Закарпатской области открыла уголовное производство о несоответствующем обращении с избирательной документацией.

"Имели место факты опускания избирательного бюллетеня в избирательную урну за избирателей другими лицами, а также голосования лицами, которые не имели права голоса, или не были включены в списки избирателей", - говорится в заявлении Токаря.

Согласно обнародованным ЦИК 26 июля результатам голосования по одномандатному округу №69, лидером стал кандидат Виктор Балога (35,81%), на второй позиции - кандидат Эдгар Токарь (34,47%). Разница между кандидатами составила 798 голосов.

Ранее сообщалось, что из трех братьев Балог в новый созыв Рады попал только один. Павел и Иван проиграли выборы без шансов.