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Прокуроры просят избрать Головину содержание под арестом с залогом в 22 млн гривен

Когда назначено заседание суда, не уточняется.

Прокуроры просят избрать Головину содержание под арестом с залогом в 22 млн гривен
Фото: Алексей Степанов/368.media

Прокуроры просят арестовать экс-руководителя полиции Одесской Дмитрия Головина с альтернативой залога в 22 млн гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Костолюб, пишет "Громадське".

Она сообщила, что дома у Головина нашли 26 тыс. евро и 13 тыс. долларов наличными.

Напомним, бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля.

Головин возглавил ГУ НП в Одесской области в 2016 года. До этого он был начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции и начальником криминальной полиции ГУ НП в Киевской области. В апреле на его место назначили Олега Беха из харьковского облуправления.

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