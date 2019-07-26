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НАБУ: Холоднюк и Денисова назначали и увольняли членов ВККСУ по требованию судьи Вовка

Детективы вскрыли коррупцию в органах судейского самоуправления.

НАБУ: Холоднюк и Денисова назначали и увольняли членов ВККСУ по требованию судьи Вовка
Фото: vkksu.gov.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что глава Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк и омбудсмен Людмила Денисова назначали и увольняли членов Высшей квалификационной комиссии судей по требованию главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом он рассказал на брифинге, комментируя обыски в ОАСК.

По словам Сытника, в результате вмешательства Вовка вместо Татьяны Весельской в ВККСУ попал скандальный судья Николай Сирош, вместо Станислава Щотки - Сергей Остапец, а Андрея Козлова уволили, пока никем не заменив.

"Есть уполномоченный по правам человека [Людмила Денисова], который делегирует члена в состав Высшей квалификационной комиссии судей. В отношении уполномоченного составляются три протокола Национальным агентством по предотвращению коррупции, пишутся иски в Административный суд Киева. В ходе расследования из зафиксированных разговоров мы видим, что в обмен на отмену этих протоколов на уполномоченного осуществляется давление - услуга за услугу. Отменяются протоколы, и подконтрольное Вовку лицо делегируется в ВККС", - заявил Сытник.

"То же касается Государственной судебной администрации. Там полномочия руководителя [Зиновия Холоднюка] закончились, прошел конкурс, есть победитель [Сергей Пушкарь]. Но используется ОАСК, останавливается проведение конкурса, запрещается его проведение в дальнейшем. Это дает руководителю возможность оставаться на должности. В обмен на эту должность глава делегирует в состав ВККС человека, которая подконтрольна Вовку", - рассказал Сытник на брифинге.

ВККСУ проводит квалификационное оцениваение Вовка и судей Окружного админсуда Киева.

Напомним, что главе и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность государственных органов.

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