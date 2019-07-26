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В Окружном админсуде Киева проводят обыски

Причина уточняется.

Фото: sud.ua

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски в Окружном админсуде Киева. Об этом сообщил источник LB.ua.

Обыски происходят в данный момент. Причина пока уточняется.

Получить подтверждение в суде LB.ua пока не удалось.

Фото: sud.ua

Напомним, в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проходила обыски. Судья Евгений Аблов связывал их с рассмотрением двух дел против НАБУ: об обжаловании создания общественного совета при НАБУ; об обжаловании назначения замглавы НАБУ.

С тех пор суд успел приобрести славу самого скандального суда в Украине. Этот суд принимал восстанавливал Романа Насирова на должности главы ГФС, запрещал Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, отменял национализацию Приватбанка по просьбе Коломойского, останавливал переименование УПЦ МП.

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