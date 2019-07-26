ЦИК обработала 100% протоколов

По состоянию на утро 26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщается на сайте ЦИКа.
Так, по результатам обработки 99,9% протоколов, выборы выигрывает президентская партия "Слуга народа" (43,16%). На втором месте - партия "Оппозиционная Платформа - За жизнь" (13,05%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%).
Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" набрала 8,10%, партия Святослава Вакарчука "голос" - 5, 82%.
Другие политсилы не преодолевают пятипроцентный барьер.
Напомним, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Международные организации признали их конкурнтными.