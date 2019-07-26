​Экс-глава одесской полиции отказался давать показания и сотрудничать со следствием

Бывший начальник управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, который подозревается в хищении крупной партии контрабандных сигарет, отказался от дачи показаний и сотрудничества со следствием.

Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он не дает показания", - сказал источник.

По его словам, Головин ссылается на ст. 63 Конституции (лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом).

Собеседник также сообщил, что Головина уже доставили в Киев. В пятницу в суд передадут ходатайство об избрании ему меры пресечения. Прокуроры буду просить для него арест и залог 22 млн гривен.

На данный момент не известно, состоится ли суд по Головину сегодня, 26 июля.

Напомним, Головина и еще троих фигурантов подозревают в хищении крупной партии сигарет (стоимостью около 50 млн гривен), которые были похищены со склада вещественных доказательств. Он был задержан 24 июля в Одессе. Также задержан еще один подозреваемый - бизнесмен Чудаков, который мог быть вовлечен в схему с контрабандой сигарет.

Головин возглавил ГУ НП в Одесской области в 2016 года. До этого он был начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции и начальником криминальной полиции ГУ НП в Киевской области. За годы работы Головина в Одессе произошло много резонансных преступлений, таких как, например, покушение на активиста Олега Михайлика в сентябре 2018 года.

23 апреля 2019 года Головин сообщил об отставке.