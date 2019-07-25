Омелян заявил о готовности сотрудничать с "Голосом" и "Европейской солидарностью"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян планирует после изменения состава правительства создать аналитический центр. Сотрудничать он готов с партиями "Голос" и "Европейская солидарность".

Об этом Омелян заявил в эфире Громадського.

Он рассказал, что у него есть четкая цель - вступление Украины в ЕС и НАТО, "ибо только тогда Украина будет в безопасности".

"Сегодня в парламенте это по меньшей мере четко артикулируют две партии ("ЕС" и "Голос"), я готов с ними работать. Если их будет больше, мы будем создавать качественный продукт, пожалуйста, берите его и используйте", - сказал министр.

Омелян уточнил, что хочет создать аналитический центр со своей нынешней командой. Он рассчитывает, что в дальнейшем представители власти будут брать специалистов из таких аналитических центров во власть, потому что они "уже знают, что делать".

Сейчас, как считает Омелян, людей "снимают с поездов" и "забирают во власть2, а там нужны специалисты.

"Я надеюсь, что здравый смысл вернется и люди увидят, что чудес не бывает. Успех - это тяжелый труд, планирование и системное планирование. Все люди за одну ночь богатыми не станут. И я готов, например, просто объяснять людям, что для этого надо сделать", - подчеркнул он.

В июне Омелян заявил, что не пойдет в политику и не собирается принимать участие в парламентской кампании.