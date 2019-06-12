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Омелян заявил, что не пойдет в политику

"Какая-то странная политическая вакханалия происходит, так что я, пожалуй, посмотрю на это со стороны".

Омелян заявил, что не пойдет в политику
Фото: Макс Требухов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не пойдет в политику и не собирается принимать участие в парламентской кампании.

Об этом он заявил в эфире 5 канала и объяснил, почему принял такое решение.

"Я сознательно принял для себя решение не принимать участие в парламентской кампании. Здесь какая-то странная политическая вакханалия происходит, так что я, пожалуй, лучше подожду и посмотрю на это со стороны. Если буду полезен Украине, то я всегда готов принести эту пользу в том направлении, где будет возможность этим заниматься", - сказал министр

"Сейчас это мое окончательное решение, что в парламентской кампании я участвовать не буду", - добавил он.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что не будет баллотироваться в Раду и готов работать только в правительстве Гройсмана.

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