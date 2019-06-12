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Парубий передал на подпись президенту закон о ВСК

В данном законе предусмотрена процедура импичмента президента.

Парубий передал на подпись президенту закон о ВСК
Фото: Макс Требухов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о временных следственных и специальных комиссиях.

Об этом Парубий сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня подписал Закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - написал спикер парламента.

Отметим, что в данном законе предусмотрена процедура импичмента президента.

Ране Парубий говорил, что законопроект об импичменте рассмотрят после того, как будет рассмотрен вопрос о временных следственных комиссиях, так как для процедуры импичмента необходимо расследование ВСК.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады.

Согласно закону, "временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - коллегиальный временный орган Верховной Рады, который формируется из числа народных депутатов, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Следственные комиссии, специальная следственная комиссия и специальные комиссии подотчетны парламенту.

Следственная комиссия в определенный срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня ее образования, подает Раде письменный отчет о проделанной работе, а также подготовленные ею предложения по проектам актов, выводы, предложения и другие материалы, которые предоставляются народным депутатам для ознакомления.

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