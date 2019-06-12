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Двое членов Высшего совета правосудия ушли в отпуск после отмены указа об их назначении

Андрей Василенко обжаловал в суде отмену Зеленским указа Порошенко.

Двое членов Высшего совета правосудия ушли в отпуск после отмены указа об их назначении
Засiдання Вищої ради правосуддя
Фото: facebook/Вища рада правосуддя

Двое членов Высшего совета правосудия Михаил Исаков и Андрей Василенко, указ о назначении которых накануне отменил Владимир Зеленский, ушли в отпуск без сохранения заработной платы.

В частности, Василенко заявил во время сегодняшнего заседания, что подал иск в Верховный Суд по поводу отмены указа о его назначении.

"С целью обеспечения беспристрастности и объективности суда, я также написал заявление об отпуске без сохранения заработной платы и не вижу возможности участвовать в совещательной комнате", - сказал он.

По словам главы ВСП Владимир Говоруха, состав ВСП при отсутствии двух членов - полномочный для исполнения своих функций.

Напомним, 13 мая Петр Порошенко назначил членами ВСП Михаила Исакова и Андрея Василенко по результатам конкурса.

Зеленский отменил соответствующий указ и постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для назначения членов ВСП.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридически[ вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

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