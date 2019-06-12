Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Главой Службы внешней разведки стал нардеп от "Батькивщины" Бухарев
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Операція “захоплення”: як блогери з “Демсокири” взяли під контроль Раду громадського контролю НАБУ
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
ГлавнаяПолитика

Кабмин восстановил Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Служба будет размещена на ул. Прорезная, 15 в Киеве, в ее аппарате будет работать 57 человек.

Кабмин восстановил Госслужбу по этнополитике и свободе совести

12 июня Кабинет Министров создал Государственную службу по этнополитике и свободе совести. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Работа этого органа координироваться и осуществляться через министра культуры. Кроме этого, Министерству культуры нужно в течение 3 месяцев подготовить положение об этой госслужбе, а Министерству финансов - разработать изменения в госбюджет на 2019 год для финансирования органа и учесть расходы на него при подготовке следующих бюджетов.

Служба будет размещаться на ул. Прорезная, 15 в Киеве, в ее аппарате будет работать 57 человек. 

Согласно пояснительной записке, в последние годы в Украине обострилась конфликтогенная обстановка в религиозной сфере, агрессия России повлекла кризис идентичности в самом большом по количеству общин православном объединении - Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом.

Отмечается, что текущие процессы в религиозных вопросах, в том числе создание Поместной Украинской православной церкви, требуют оперативных решений как на государственном, так и на региональном уровне. Кроме того, страна-агрессор использует этническое и религиозное разнообразие в Украине для углубления раскола общества.

Напомним, министр культуры Евгений Нищук сообщал о создании Госслужбы по этнополитике и свободе совести в декабре 2018 года. По его словам, орган будет работать с национальными меньшинствами, чтобы в Украине пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу.

До 2009 года эти функции выполнял Госкомитет по делам национальностей и религий (Госкомнацрелигий Украины). Он был ликвидирован 9 декабря 2010 года, а функции по реализации государственной политики в сферах межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств Украины, религии возложены на Министерство культуры.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также