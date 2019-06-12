Кабмин восстановил Госслужбу по этнополитике и свободе совести

Служба будет размещена на ул. Прорезная, 15 в Киеве, в ее аппарате будет работать 57 человек.

12 июня Кабинет Министров создал Государственную службу по этнополитике и свободе совести. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Работа этого органа координироваться и осуществляться через министра культуры. Кроме этого, Министерству культуры нужно в течение 3 месяцев подготовить положение об этой госслужбе, а Министерству финансов - разработать изменения в госбюджет на 2019 год для финансирования органа и учесть расходы на него при подготовке следующих бюджетов.

Служба будет размещаться на ул. Прорезная, 15 в Киеве, в ее аппарате будет работать 57 человек.

Согласно пояснительной записке, в последние годы в Украине обострилась конфликтогенная обстановка в религиозной сфере, агрессия России повлекла кризис идентичности в самом большом по количеству общин православном объединении - Украинской православной церкви в единстве с Московским патриархатом.

Отмечается, что текущие процессы в религиозных вопросах, в том числе создание Поместной Украинской православной церкви, требуют оперативных решений как на государственном, так и на региональном уровне. Кроме того, страна-агрессор использует этническое и религиозное разнообразие в Украине для углубления раскола общества.

Напомним, министр культуры Евгений Нищук сообщал о создании Госслужбы по этнополитике и свободе совести в декабре 2018 года. По его словам, орган будет работать с национальными меньшинствами, чтобы в Украине пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу.

До 2009 года эти функции выполнял Госкомитет по делам национальностей и религий (Госкомнацрелигий Украины). Он был ликвидирован 9 декабря 2010 года, а функции по реализации государственной политики в сферах межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств Украины, религии возложены на Министерство культуры.