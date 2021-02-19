​Зеленський: в Україні необхідно прийняти закон про захист прав нацменшин

Він також допоможе в питанні захисту прав українців, які проживають за кордоном.

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне ухвалення закону, який врегулює захист самобутності і рівноправності національних меншин, які проживають на території України.

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента.

Це питання сьогодні обговорювали на нараді під головуванням Зеленського.

Президент зазначив, що врегулювання статусу національних меншин допоможе захистити їхні права, сприятиме зміцненню українського суспільства та захисту територіальної цілісності й суверенітету України. Також відповідна законодавча ініціатива зробить нацменшини в Україні рівноправними.

"Цей закон дасть права національним меншинам, але також захищатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Ми як держава захищатимемо традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагатимемо поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини мають знати мову свого народу та українську. Це справедливо", – наголосив президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також відзначив, що цей законопроект допоможе Україні на міжнародній арені, зокрема - в питанні захисту прав українців, які проживають за кордоном.

Нагадаємо, раніше у президентській партії "Слуга народу" назвали закон про нацменшини одним із пріоритетів Ради.