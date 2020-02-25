В "Слуге народа" назвали закон о нацменьшинствах одним из приоритетов Рады

Представительница Верховной Рады в Конституционном Суде, заместительница главы комитета по правовой политике Ольга Совгиря заявил, что законопроект о национальных меньшинства и коренных народах является одним из приоритетов для парламента.

Об этом она сказала на Форуме реформ "На пути к Вильнюсу", который проходит во вторник в Киеве.

Нардеп напомнила, что Конституционный Суд рассматривает закон об украинском языке, принятый предыдущим парламентом.

"Этот закон принимался в расчете на то, что он будет действовать в связке с законопроектом о национальных меньшинствах. Разработка и принятие законопроекта о национальных меньшинствах и коренных меньшинствах также является одним из приоритетным задач парламента 9 созыва", - отметила Совгиря.

Напомним, в декабре 2019 года Венецианская комиссия приняла вывод по украинскому закону о государственном языке. В нем отмечается, что в некоторых областях закон о государственном языке предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком, "ссылаясь на ожидаемый закон о меньшинствах". Этот закон до сих пор не принят, хотя он должен был обеспечить необходимый баланс.

В связи с этим эксперты Совета Европы призвали Украину без ненужных задержек подготовить закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу.

Кроме того, новый закон о национальных меньшинствах необходим в связи с тем, что в январе 2020 года Верховная Рада приняла новый закон о среднем образовании с тремя языковыми моделями для национальных меньшинств. В нем, в частности, говорится о том, что коренные народы (крымские татары, караимы и крымчаки) могут учиться на родном языке все 12 классов, тогда как в школах нацменьшинств большинство предметов должны преподавать по-украински.