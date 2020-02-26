И. о. главы "Укрэнерго" подтвердил, что уходит в отставку

Исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук объявил о своей отставке.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал Ковальчук.

Он также отметил, что гордится результатами, которых удалось достичь коллективу компании.

"Вы спросите, почему я иду при таких замечательных результатах? Вот это и есть главный и непростой вопрос. Годами за эти реформы приходилось бороться. Бороться трудно. Олигархическое и политическое влияние в энергетике не надо никому объяснять. Каждый из нас сталкивается с этим ежедневно, включая свет или газ, оплачивая коммунальные услуги и просто прокручивая ленту новостей... Это была работа под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации, так как контроль над оператором системы хотят все", - рассказал Ковальчук.

Напомним, о готовящейся отставке Ковальчука накануне сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Кто будет исполнять обязанности главы "Укрэнерго" после ухода Ковальчука, пока неизвестно.

В декабре прошлого года сообщалось, что Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго", а также обновить их наблюдательные советы.