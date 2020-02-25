В Киеве задержали мошенников, которые "продавали" должности глав ОГА

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Офис Генерального прокурора разоблачил мошенников, которые ссылаясь на связи с высшим руководством страны, обещали должности глав облгосадминистраций в обмен на более 4 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"В понедельником, 25 февраля 2020, Офис Генерального прокурора, совместно с СБУ и Нацполицией задержали во время передачи $550 тыс. группу лиц, которые пытались завладеть мошеннических путем денежными средствами гражданина в сумме $1 млн 650 тыс. за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации, аргументируя своими связями с президентом Украины, премьер-министром и главой Офиса Президента", - говорится в сообщении.

В этот же день правоохранители задержали при получении первой части денег в сумме $350 тыс. мужчину, который пытался завладеть денежными средствами гражданина в размере $3 млн 100 тыс. за якобы содействие в назначении его на должность главы Николаевской ОГА "через своих знакомых в Офисе президента и Кабинете министров".

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины продолжаются.

Напомним, в ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Зеленского и других первых лиц государства.