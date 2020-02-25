Врио главы "Укрэнерго" уходит с должности, - нардеп Гончаренко

Временно исполняющий обязанности главы правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покинет компанию на следующей неделе. Об этом в телеграме сообщил нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на источник в Кабмине.

"Как сообщает мой источник в Кабмине Ковальчук уже прощается с коллективом. На следующей неделе он покинет компанию. Документы по поводу его освобождения уже подготовлены", - написал он.

Гончаренко отметил, что на данный момент неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы "Укрэнерго".

Напомним, 2 декабря сообщалось, что Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго", а также обновить их наблюдательные советы.