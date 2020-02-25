​Стефанчук признал, что не все законы "Слуги народа" стали успешными

В некоторые законы попали лоббистские нормы, которые нужно вычищать.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук признал, что не все принятые законопроекты "Слуги народа" были успешными, а в некоторые из них есть лоббистские нормы.

Об этом депутат сказал на Форуме реформ в Киеве.

"За период функционирования Верховная Рада IX созыва успела принять более 100 законодательных актов. Все ли из них были успешны? Все ли достигли цели? Бесспорно, нет ", - отметил первый вице-спикер.

Стефанчук сказал, что в некоторые законодательные акты "проникли лоббистские нормы", которые нужно вычищать.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в первый день работы Верховной Рады IX созыва заявил, что она должна стать лучшей в истории Украины или будет распущена.