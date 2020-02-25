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Украинцы, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, отказались от эвакуации на родину

Двое из 25 граждан Украины, которые являются членами экипажа судна, переболели коронавирусом.

Украинцы, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, отказались от эвакуации на родину
Фото: EPA/UPG

Почти все граждане Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не хотят, чтобы их эвакуировали в Украину.

Об этом Громадському радіо рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Максим Коваленко.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Сейчас 24 из них сообщили, что не намерены пока возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт", - заявил он.

В то же время Коваленко добавил, что если украинцы передумают, то в таком случае украинские ведомства "планируют принимать соответствующие меры".

Напомним, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тыс. пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирование коронавирусом нового типа. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружили коронавирус, должны были оставаться на корабле минимум 14 дней.

19 февраля частично закончился карантин, пассажиров начали спускать на берег. Тех, у кого не обнаружили вирус, но которые находились в кабинах с инфицированными людьми, оставят на дополнительный карантин. Оператор судна решит, когда экипаж, который не был инфицирован, сможет покинуть судно.

9 и 10 февраля стало известно об инфицировании COVID-19 двух украинцев украинцев - мужчины и женщина, которые являются членами экипажа. Вначале тест на наличие COVID-19 оказался положительным у мужчины, его госпитализировали в Токио.

Спустя несколько дней сообщили о том, что заболела 37-летняя украинка. У нее заболевание тоже началась бессимптомно.

20 февраля глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что оба гражданина Украины, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess, успешно выздоровели.

В тот же день директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что украинцы еще не проходили тест на выздоровление.

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